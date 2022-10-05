Специалист рассказал, сможет ли Байден переизбраться на второй срок Фото: REUTERS

Американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян заявил, что у президента США Джозефа Байдена нет реальных шансов переизбраться на второй срок.

Грядущие выборы в США политолог назвал схваткой не на жизнь, а на смерть. Неолибералы, по его мнению, могут «украсть» выборы.

"Вопрос же не в Байдене. Это огромные деньги, которые требуют освоения. Если у нас в 2022 году сменится руководство конгресса и сената, эти потоки будут перекрыты, начнется расследование против семьи Байдена, Пелоси. Это не столько выборы в сенат и конгресс, это вопрос их существования. Поэтому они не отдадут власть — не потому, что они продвинутые либералы и хотят продолжить свое дело, им шкуру свою спасать надо", - сказал он в беседе с Lenta.ru

Однако если республиканцы сумеют хорошо проконтролировать выборы, не допустив подтасовки, у Америки будет новый сенат, новый конгресс и новый президент, подытожил политолог.

Как напоминает RT, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что американский президент Джо Байден планирует баллотироваться на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году.

Как отмечал в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН американист Виктор Мизин, Байден стал одним из самых провальных президентов в истории Соединенных Штатов, однако, достаточно яркой замены у демократов пока нет.

Однако самого Байдена это, похоже, ничуть не смущает. Правда, есть предположение, что он просто не совсем понимает, о чем идет речь, поскольку разговоры о снижении когнитивных способностей нынешнего главы Белого дома звучат уже повсеместно. Ошибкам и оговоркам президента давно потерян счет, а листочек с подсказками по простейшим действиям, случайно показанный Байденом, долго не сходил со страниц прессы во всем мире.