Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире5 октября 2022 17:09

Специалист рассказал, сможет ли Байден переизбраться на второй срок

Политолог Ордуханян считает, что у Байдена нет реальных шансов переизбраться на второй срок
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Специалист рассказал, сможет ли Байден переизбраться на второй срок

Специалист рассказал, сможет ли Байден переизбраться на второй срок

Фото: REUTERS

Американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян заявил, что у президента США Джозефа Байдена нет реальных шансов переизбраться на второй срок.

Грядущие выборы в США политолог назвал схваткой не на жизнь, а на смерть. Неолибералы, по его мнению, могут «украсть» выборы.

"Вопрос же не в Байдене. Это огромные деньги, которые требуют освоения. Если у нас в 2022 году сменится руководство конгресса и сената, эти потоки будут перекрыты, начнется расследование против семьи Байдена, Пелоси. Это не столько выборы в сенат и конгресс, это вопрос их существования. Поэтому они не отдадут власть — не потому, что они продвинутые либералы и хотят продолжить свое дело, им шкуру свою спасать надо", - сказал он в беседе с Lenta.ru

Однако если республиканцы сумеют хорошо проконтролировать выборы, не допустив подтасовки, у Америки будет новый сенат, новый конгресс и новый президент, подытожил политолог.

Как напоминает RT, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что американский президент Джо Байден планирует баллотироваться на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году.

Как отмечал в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН американист Виктор Мизин, Байден стал одним из самых провальных президентов в истории Соединенных Штатов, однако, достаточно яркой замены у демократов пока нет.

Однако самого Байдена это, похоже, ничуть не смущает. Правда, есть предположение, что он просто не совсем понимает, о чем идет речь, поскольку разговоры о снижении когнитивных способностей нынешнего главы Белого дома звучат уже повсеместно. Ошибкам и оговоркам президента давно потерян счет, а листочек с подсказками по простейшим действиям, случайно показанный Байденом, долго не сходил со страниц прессы во всем мире.