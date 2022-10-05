Объем импорта российских товаров в США вырос до $522,1 млн в августе 2022 года

Танкер СПГ ведомый буксирами на экспортной установке СПГ Cheniere Sabine Pass в округе Кэмерон, штат Луизиана. Фото: REUTERS

Экспорт товаров из России в США в августе 2022 года вырос с в июльских 484,8 млн долларов до 522,1 млн долларов. Об этом говорится в опубликованном ежемесячном докладе о товарообороте главного статистического ведомства США - Бюро переписи.

В отчете сказано, что в июле 2022 года объем экспорта товаров из РФ в США опустился до минимума с января 2004 года, когда он составил почти $459 млн. Июньские показатели составляют 661,1 млн долларов, майские - 1,1 млрд долларов, в апрельские - 2,08 млрд долларов.

Россия занимает 27-е место по экспорту товаров в США, а по объему импорта американских товаров в РФ - находится на 67-м месте.

Объем импорта продукции из Америки в Россию в августе снизился до 66,8 млн долларов по июльским показателем в 82,5 млн долларов.

Несколько ранее глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин сказал, что ведомство временно не будет публиковать статистику по импорту и экспорту, чтобы избежать неверных оценок.

При этом глава Минэкономразвития России Максим Решетников 19 сентября 2022 года отчитался о том, что в РФ по параллельному импорту ввезено товаров на сумму 9 млрд долларов. Речь идет о продукции, которая ушла с российского рынка и теперь поставляется через альтернативные каналы в соответствии с нынешним законодательством.