Борис Корчевников расплакался в прямом эфире: вот в чем причина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телеведущий, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников не сдержал слез в прямом эфире, комментируя ситуацию с мобилизацией и уезжающими россиянами. По его словам, он плакал из-за тех людей, которые сейчас находятся в зоне СВО.

«Я плакал, говоря, не об уехавших. А о тех, кто сейчас за нас бьются и умирают. О том, что их жертва должна и нас научить жертвовать. Глядя на то, что кто-то за твою жизнь отдал прямо сейчас свою, — невозможно после этого продолжать жить так же, как раньше», - сказал он в беседе с изданием "Газета.ru".

По словам Корчевникова, сам он сейчас отдает долг стране «там, где поставлен», однако, если его призовут воевать на Донбасс, он незамедлительно поедет.

Борис Корчевников всегда считался одним из самых эмпатичных телеведущих. Во время душераздирающих бесед с гостями своей программы артист часто и сам делился сокровенным. Борис настолько всегда сопереживал героям, что нередко плакал вместе с ними. Так случилось и на этот раз. В кадре Борис расплакался прямо в эфире, рассказывая о том, как детки с особенностями развития создают настоящие шедевры. Телезвезда показал тарелочку из папье-маше, посвященную светлой Пасхе.

Ранее актер Александр Мохов рассказал, что ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников приютил в своем доме беженца из Бучи. По мнению Мохова, это не просто «хороший политический шаг». Он считает, что Корчевников совершил по-настоящему человеческий поступок, рассказывает ФАН.

В прошлом году российских телеведущих и журналистов Андрея Малахова и Бориса Корчевникова наградили орденом Дружбы. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Награду телеведущие получили за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность, передает телеканал "360".