В России подорожали яйца, помидоры и огурцы

Росстат рассказал, что подорожало и что подешевело в российских магазинах за неделю. Фото: Павел МАРТИНЧИК

За неделю с 27 сентября по 3 октября 2022 года в России инфляция составила 0,07 процента. С начала года потребительские цены выросли на 10,4 процента, следует из опубликованной Росстатом в среду 5 октября информации. Напомним, Росстат еженедельно мониторит цены на 106 видов товаров и услуг в 282 городах России. Информация доступна здесь.

Сообщается, что за неделю в РФ на 1,53 процента подорожали яйца, цены на помидоры повысились на 5,7 процента, на огурцы – на 3,9 процента.

Есть лидеры и в списке снижения цен. Это гречка, которая подешевела на 2,15 процента, сахар, цена на который упала на 1,42 процента, и пшено, которое стало дешевле на 0,56 процента.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России в этом году будет рекордный урожай фруктов. Также сообщалось, что Россия сама полностью обеспечивает себя зерном, мясом и рыбой. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем эксперты предсказали, что будет с российской экономикой к 2050 году, отметив, что нас спасут новые технологии и переориентация экономики.