Проект Самарской области стал победителем народного голосования Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»

Самарский проект победил на Всероссийском конкурсе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова была создана карта жителя региона. Проект заботится о гражданах и помогает воспользоваться современными технологиями.

- Давайте объединим усилия на благо всех жителей региона и выпустим совместную, единую Самарскую социальную карту, организовав в дополнение к ней мобильное приложение, информирующее, где, когда, в каких сетях, какие скидки и преимущества есть. А нам, органам власти, это даст возможность информировать людей о тех мероприятиях, которые организуют на муниципальном, государственном уровне, чтобы через мобильное приложение, по этой карточке человек мог бесплатно попасть на концерт, выставку, спортивные соревнования, парад, какое-либо другое общественное мероприятие, - еще в феврале 2020 года предложил глава региона.

Неслучайно спустя несколько лет проект набрал большего всего голосов и победил в народном голосовании Х Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT». За первое место боролись 84 проекта из 35 регионов. В Самарской области создание карты позволяет жителям проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, использовать государственные электронные сервисы, а также предъявлять карту в качестве полиса ОМС. Помимо этого, самарцы могут воспользоваться 150 предложениями партнеров проекта в рамках программы лояльности.

- Я благодарен всем, кто голосовал за Карту жителя Самарской области. Для относительно молодого проекта это значимое достижение. Уверен, не последнее. Проект активно развивается, внедряются новые сервисы, появляются новые партнеры. Сегодня можно уверенно сказать, что Карта жителя Самарской области – один из лучших цифровых проектов для жителей региона, – отметил зампредседателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.