Представители digital-направлений рассказали, как учителя изменили их жизнь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5 октября отмечают Всемирный день учителей. Этот профессиональный праздник – хороший повод, чтобы поблагодарить преподавателей за их непростой труд: обучение и помощь в воспитании детей. Представители digital-направлений рассказали, как педагоги изменили их жизнь.

«Галина Ивановна учила сразу всему: и игре на музыкальном инструменте, и дисциплине, и прилежности, и даже воле к победе. До сих пор я вспоминаю те слова, которые бормотал себе под нос, когда выходил на сцену: «У меня все получится. Иду только побеждать!». И побеждал. Прошло много лет, а я все еще бормочу себе под нос те же слова, когда иду к цели», – рассказал в беседе с изданием "Газета.ru" директор департамента по развитию контента ГК «ЛитРес» Евгений Селиванов.

Директору по развитию бизнеса ВКонтакте Евгении Зибаревой учительница геометрии дала совет, который до сих пор помогает вовремя остановиться и проанализировать происходящее.

«Я всегда хорошо и быстро считала, у меня была легкая пятерка по алгебре, но вот по геометрии высшую оценку мне учительница не ставила, даже когда задачи были решены верно. Я делала расчеты в уме, а на эпистолярное описание решения не хватало терпения. И учительница из раза в раз объясняла мне, что торопиться не надо, лучше остановиться и проанализировать все досконально. Уже в университете, когда задачи жизни стали сложнее, я поняла, о чем был совет Елены Владимировны», – поделилась Евгения.

Кстати, ученики считают, что идеальный учитель должен быть «красивый и аккуратный», в то время как родители обращают внимание на дресс-код. По их мнению, учитель должен носить строгий костюм или платье, а также аккуратную прическу. Об этом свидетельствуют данные, полученные во время опроса в одной из подмосковных школ, рассказывает телеканал "360".

Как ранее рассказывал ФАН, московским родителям школьников в этом году праздничный букет ко Дню учителя обойдется в среднем в 700-800 рублей. По сравнению с 1 сентября почти ничего не изменилось. Цена осталась на том же уровне, отметила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. По ее словам, речь идет о букете из нескольких сортов цветов плюс нескольких видов зелени. Вместе с тем эксперт порекомендовала выбирать цветы в «осенней» цветовой гамме.