Вице-премьер Новак допустил снижение добычи нефти после введения потолка цен. Фото: REUTERS

Установление потолка цен на российскую нефть может привести к снижению ее добычи. Об этом заявил в среду 5 октября вице-премьер Александр Новак, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Новака, подобное вмешательство нарушает рыночные механизмы.

«Мы считаем, что этот инструмент - он нарушает все рыночные механизмы, он очень губительно может влиять в целом на мировую нефтяную отрасль, потому что если хочешь создать дефицит на мировом рынке - то введи обязательно ограничение цен», - сказал Новак.

Вице-премьер отметил, что установление потолка цен на российскую нефть в конечном сете может вызвать повышение цен в целом в нефтяной отрасли.

«Это вмешательство может привести к недоинвестированию в целом в нефтяной отрасли, к сокращению добычи и, как следствие, к повышению цен», - заявил он.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Как это решение повлияет на рынок и идею о потолке цен, читайте здесь в эксклюзивном материале KP.RU.

Также сообщалось, что США обвинили ОПЕК+ в солидарности с Россией.