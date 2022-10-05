"Чистый вымысел": информацию о падении продаж водки в России опровергли Фото: Евгения ГУСЕВА

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что информация о падении продаж водки и другого крепкого алкоголя на 15% в августе-сентябре по сравнению с мартом – вымысел.

«Единственный фактор, который работает в этом году против увеличения продаж легального крепкого алкоголя, — двукратный рост производства и продаж медицинского спирта. Он является сырьем для 90% нелегальной водки. Вместе с тем информация о 15% снижении продаж крепкого алкоголя, является чистым вымыслом», — поделился он в беседе с "Газета.ru".

По словам специалиста, по итогам девяти месяцев 2022 года и производство, и продажи крепкого алкоголя, наоборот, выросли.

Ранее Минфин РФ предложил с 2023 года увеличить минимальную стоимость водки, бренди и коньяка. Соответствующая инициатива размещена на портале проектов нормативных актов. Минимальную розничную цену водки предлагается поднять до 281 рубля за 0,5 литра, бренди — до 375 рублей, коньяка — до 517 рублей за 0,5 литра. Сегодня минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 литра, бренди — 348 рублей, а коньяка — 480 рублей, рассказывает ФАН.

Кстати, в ответ на блокировку поставок крепкого импортного алкоголя эксперты предлагают закупать его в других странах. Тех, которые не присоединились к санкциям против России. В стране уже увеличились поставки крепких спиртных напитков из Индии, Бразилии, Кубы. Но градус дискуссий остается высоким, передает "Пятый канал".