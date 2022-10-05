Американские спецслужбы заявили о причастности украинских спецслужб к убийству Дугиной, пишет NYT

Спецслужбы США допускают участие спецслужб Украины в убийстве Дарьи Дугиной.

Киевские власти причастны к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом со ссылкой на разведывательные службы Соединенных Штатов пишет в среду 5 октября газета The New York Times.

«Разведывательные службы США считают, что некоторые представители украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля в Подмосковье в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина», - говорится в публикации.

Спецслужбы США не были информированы заранее о подготовке покушения на Дугину. В случае, если бы им стало известно о подготовке убийства журналистки, разведывательные ведомства Вашингтона отговаривали бы украинскую сторону от реализации подобного плана, отмечает издание.

NYT допускает, что атаки со стороны Украины, подобные убийству Дугиной, могут спровоцировать Россию на нанесение ударов по высокопоставленным украинским чиновникам.

Напомним, Дарья Дугина погибла августе 2022 года во взорвавшемся автомобиле. Хроника гибели Дарьи Дугиной здесь на KP.RU.

Кто такая Дарья Дугина, журналистка и политолог, погибшая во взорванном автомобиле, читайте здесь на KP.RU.