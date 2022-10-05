Генерал Картаполов призвал повысить качество информирования россиян о ходе спецоперации

Глава комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил о необходимости повышения качества информирвоанности россиян о ходе спецоперации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Качество информирования россиян о ходе специальной военной операции на Украине необходимо повысить. Об этом заявил в среду 5 октября председатель комитета Государственной Думы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

По словам Картаполова, недопустимо замалчивать данные и скрывать от людей информацию. Генерал привел в пример сводки Совинформбюро за 1941 год, отметив, что они отражали реальное положение дел на фронте.

Председатель комитета Госдумы предупредил, что непредоставление реальной информации может привести к потере доверия со стороны населения.

«У нас народ не глупый. Он видят, что ему не считают нужным говорить правду. Хотя бы ее часть. Это может привести к потери кредита доверия. Что касается мобилизации – здесь такая же картина», - сказал Андрей Картаполов в эфире «Вестей ФМ», отметив, что нельзя скрывать как реальную обстановку в зоне боевых действий, так и такие детали, как нехватка военной формы.

«Надо перестать врать», - резюмировал председатель комитета Госдумы.

Тем временем глава ВГА Харьковской области заявил о расстреле мирных жителей иностранными наемниками, участвующими в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований.

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