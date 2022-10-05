Захарова предложила ЕС признать предательство союзников в свете готовности России продолжать поставки газа

Мария Захарова объяснила, почему ЕС придется признать предательство союзников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Евросоюз будет вынужден признать предательство союзников. Об этом в среду 5 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после того, как вице-премьер Александр Новак рассказал о готовности России поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока».

Захарова отметила, что Россия не сделала бы такого предложения в случае причастности к диверсии на газопроводах.

«И после этого кто-то посмеет сказать, что за диверсией стоит наша страна? Понимаю, что осознать правду бывает очень сложно. Но когда-то странам ЕС придется это сделать и признать – их предали союзники», - написала дипломат в Telegram.

Ранее в МИД России призвали провести международное расследование атак на «Северные потоки», а официальный представитель Кремля Песков заявил, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании по «Северным потокам».

Тем временем страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

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