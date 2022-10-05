На телеканале «России 1» сменили ведущего популярного шоу

Фото: официальная страница телеканал "Россия 1" в соцсетях"

Телеканал «Россия 1» назвал нового ведущего популярной телеигры «Сто к одному» на замену шоумену Александру Гуревичу.

«Новым ведущим программы "Сто к одному" на телеканале "Россия" станет Александр Акопов», — говорится в сообщении на официальной странице канала во «ВКонтакте».

Александр Акопов — продюсер кино и телевидения, президент фонда «Академия российского телевидения». Работал над такими популярными сериалами, как «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», программами «ОСП — студия», «Здоровье» с Еленой Малышевой, «Диалоги о животных» и другими.

Как рассказывал сайт KP.RU, адаптация американского шоу Family Feud («Семейная вражда»), незамысловатая телевикторина «Сто к одному», идет в эфире российского ТВ с 1995 года (выходила на НТВ, МТК, ТВЦ и теперь — России-1). И все это время ее вел задорный не по годам Александр Гуревич, одетый обычно в мешковатый пиджак на несколько размеров больше нужного. Шутки, прибаутки, предсказуемые, но милые подколы — все это отличало ведущего, уследить за речью которого еще со времен шоу «Устами младенца» мог не каждый. И вот весной — после старта СВО — 58-летний Александр Гуревич, к слову, занимавший в государственном холдинге ВГТРК крупный пост замруководителя детско-юношеского вещания, решил громко хлопнуть дверью.