Мария Захарова напомнила Западу стихотворение «Клеветникам России»
Фото: Андрей МИНАЕВ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посетила поэтический вечер RT ZOV. Став гостьей патриотического мероприятия дипломат
провела параллель между текущими мировыми событиями и историй российского государства XIX века. Сделать это представитель МИД решила стихотворением Александра Пушкина
Со сцены она прочитала произведение писателя «Клеветникам России», напомнив о реакции на это произведение на Западе.
Когда стихотворение было написано, поляк Адам Мицкевич «прямо обвинил Александра Сергеевича Пушкина... в «холопском рвении».
Эта фраза, сказанная много лет назад, звучит и сейчас.
- Что нам недавно говорили? Что мы теперь рабы, да? А кем мы недавно были? Холопами. Я вас поздравляю, мы как Пушкин! Все повторяется, — сказала Захарова.
В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян на поэтическом вечере презентовала сборник стихов «Поэзия русского лета».
Ранее дипломат объяснила причины начала спецоперации на Донбассе.
- После восьми лет затяжной конфликт на Украине перестал быть кому бы то ни было выгоден, он просто требовал прекращения. Поэтому началась специальная военная операция, - цитирует ее слова ФАН.
Она также прокомментировала решение правительства Литвы передать Украине неизрасходованные средства из фонда поддержки процесса стабилизации Афганистана. Такой шаг Захарова назвала извращением, передает телеканал "360".