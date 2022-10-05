Мария Захарова напомнила Западу стихотворение «Клеветникам России» Фото: Андрей МИНАЕВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посетила поэтический вечер RT ZOV. Став гостьей патриотического мероприятия дипломат

провела параллель между текущими мировыми событиями и историй российского государства XIX века. Сделать это представитель МИД решила стихотворением Александра Пушкина

Со сцены она прочитала произведение писателя «Клеветникам России», напомнив о реакции на это произведение на Западе.

Когда стихотворение было написано, поляк Адам Мицкевич «прямо обвинил Александра Сергеевича Пушкина... в «холопском рвении».

Эта фраза, сказанная много лет назад, звучит и сейчас.

- Что нам недавно говорили? Что мы теперь рабы, да? А кем мы недавно были? Холопами. Я вас поздравляю, мы как Пушкин! Все повторяется, — сказала Захарова.

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян на поэтическом вечере презентовала сборник стихов «Поэзия русского лета».

Ранее дипломат объяснила причины начала спецоперации на Донбассе.

- После восьми лет затяжной конфликт на Украине перестал быть кому бы то ни было выгоден, он просто требовал прекращения. Поэтому началась специальная военная операция, - цитирует ее слова ФАН.

Она также прокомментировала решение правительства Литвы передать Украине неизрасходованные средства из фонда поддержки процесса стабилизации Афганистана. Такой шаг Захарова назвала извращением, передает телеканал "360".