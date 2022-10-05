Знаменитый итальянский модельер Франка Фенди умерла на 88-м году жизни Фото: EAST NEWS

Франка Фенди, одна из пяти сестер-наследниц знаменитой модной марки Fendi, умерла в возрасте 87 лет в Риме. Об этом сообщило в среду агентство Ansa.

По его данным, женщине стало плохо, и она умерла в своем доме.

Франка - одна из пяти дочерей Эдоардо Фенди и Аделе Казагранде, которые основали в 1930-х годах ставший знаменитым дом мод. Все пятеро работали в семейной компании, и именно они вывели ее на мировой уровень благодаря многолетнему сотрудничеству с модельером Карлом Лагерфельдом.

Благодаря усилиям сестер Фенди и немецкого дизайнера Карла Лагерфельда дом моды Fendi превратился в одного из мировых лидеров в области создания модной одежды. В конце 90-х годов дом моды Fendi вошел в состав холдинга LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy S.A). Помимо этого Карла Фенди посвятила себя благотворительности и основала фонд, который занимался поддержкой крупных реставрационных проектов.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, почетный президент всемирно известного дома моды Карла Фенди скончалась в возрасте 80 лет. Дочь основателей легендарного бренда умерла в своей резиденции в Риме. Сообщается, что несколько дней назад женщина выписалась из больницы, где проходила в связи с заболеванием легких, и вернулась домой в свою столичную резиденцию. Однако 19 июня 2017 года пожилая итальянка ушла из жизни.