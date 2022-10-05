Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий в Россию Фото: REUTERS

Представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что следующим шагом многоуровневой интеграции станет освобождение территорий, вошедших в состав России.

"Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности. Реальное слияние наших военных подразделений в один хорошо воюющий боевой механизм. Без перекосов и разницы в подходах. Более того, с использованием опыта наших бойцов", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Мирошник также уточнил, что ответственность за интеграцию новых территорий возлагается на местные власти.

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