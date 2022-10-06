В Орловской области приостановлена частичная мобилизация Фото: Антон ФОКИН

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что призыв по частичной мобилизации в регионе приостановлен. Об этом пишет "КП-Орел".

По его данным, последняя группа мобилизованных была отправлена 3 октября и на данный момент новых распоряжений от Минобороны не поступало. Как уточнил Клычков, те, кто уже получили повестки, должны прийти в военкоматы.

Глава региона также напомнил о работе единого пункта приема посылок для отправки мобилизованным и подчеркнул, что власти поддерживают контакты с семьями призванных ежедневно.

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