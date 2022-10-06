Рёнхап: КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря Фото: REUTERS

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает издание "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Тем временем в Совбезе ООН идет заседание как раз по теме последних ракетных пусков КНДР, отмечает РИА Новости.

Запущенная КНДР баллистическая ракета упала да пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK. Позже КНДР осуществила запуск еще одной ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Последний раз Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря утром 4 октября 2022 года. Она пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Тогда в Японии сработала экстренная система предупреждения из-за запуска ракеты КНДР. Жителей северных районов Японии призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю из-за запуска ракеты КНДР.

В ответ военные Южной Кореи и США провели испытания четырех ракет класса "земля-земля". В результате запуска одна из ракет, выпущенных во время совместных учений Южной Кореи и США, упала на территории военной базы. Сообщалось, что жертв нет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Северную Корею отказаться от ядерной и ракетной программы и начать дипломатическое урегулирование. Представитель НАТО также осудил в Twitter запуск КНДР баллистической ракеты.