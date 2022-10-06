«Реал» обыграл «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб "Реал" победил украинский "Шахтер" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом пишет "КП-Спорт"

Встреча группы F, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Родриго (13-я минута) и Винисиус Жуниор (28). У "Шахтера" забил Александр Зубков (39).

Все матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов начинались с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Индонезии. Напомним, во время матча чемпионата Индонезии по футболу более 100 человек погибли в результате давки на поле.

Отмечается, что большинство из жертв оказались затоптаны. Общее предварительное число погибших - 127 человек, среди них есть женщины, дети и двое полицейских. После случившегося глава Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) выразил соболезнования в связи с инцидентом. Он также заявил, что ассоциация сформировала специальную группу для расследования всех причин произошедшей ситуации на футбольном поле.