Глава делегации РФ в Вене Гаврилов уличил ЕС в нежелании инвестировать в мир на Украине Фото: REUTERS

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Евросоюз не хочет инвестировать в мир на Украине, сохраняя линию на затягивание вооруженного конфликта.

"[В Евросоюзе] не хотят инвестировать в мир на Украине, сохраняя линию на затягивание и обострение вооруженного конфликта. Перевешивает желание нанести максимальный ущерб России. Однако в условиях глобализации мы живем во взаимозависимом мире", - говорится в тексте выступления, опубликованном на сайте МИД РФ.

По словам Гаврилова, США и НАТО угрожают евробезопасности, подстрекая Киев к отказу от переговоров.

Накануне Соединенные Штаты направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму на 1,1 миллиарда долларов, сообщило Министерство обороны США. В новый пакет войдут 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee. Также Украина получит 150 тактических транспортных средств для буксировки, радары и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов, сказано в распространенном сообщении Пентагона.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.