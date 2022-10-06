Трамп подверг критике администрацию Байдена за просьбы Вашингтона к другим странам о производстве нефти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена за просьбы Вашингтона к другим странам относительно производства нефти.

"То, что они (администрация президента Джо Байдена) делают, - это просто сумасшествие. Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы умоляем всех о нефти, когда у нас под ногами больше, чем у кого бы то ни было", - заявил он во время выступления на конференции в Майами.

Трамп считает, что американским властям необходимо добывать нефть на территории США, вместо того чтобы закупать её у сторонних поставщиков.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американский лидер Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Николай Патрушев уверен, что Вашингтон пытается решить свои проблемы за счет остального мира, тем самым создавая "рукотворный глобальный кризис". И от него страдают в первую очередь европейские союзники Соединенных Штатов, констатировал секретарь Совбеза РФ.

В частности, быстрый рост инфляции в США и Европе стал следствием накачивания деньгами американских банков, бизнеса и населения, которые Вашингтон берет под залог государственных обязательств, добавил Патрушев.