ВСУ рассказали о приказе расстреливать мирных жителей Фото: REUTERS

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что в украинских войсках рассказали о приказах добивать своих же раненых и расстреливать дома мирных жителей.

"Село... (название населенного пункта вырезано в видео - Прим. ред.) - ... там гражданских людей нет: расстреливайте все дома, окна, автомобили, забрасывайте гранаты в погреба", - описывает на видео в Telegram-канале экс-депутата военный 25-й бригады приказ украинского командования.

По его словам, утром они увидели, что из этих погребов вышли люди, из одного - молодая женщина с трехмесячным ребенком.

"Когда мы были в селе Новое, люди запрашивали эвакуацию, запрос на помощь. Они были просто жестоко убиты. Кто убит, кого "дострелили": "трехсотых" (раненых - Прим. ред.) наших парней достреливали", - добавил военный.

Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что пленные украинские военнослужащие признались, что им приказывали стрелять по мирным жителям, а также не брать в плен российских военных.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.