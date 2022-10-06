Раскрыт план США по приведению мира к дефолтам и банкротствам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что ФРС США взяла курс на планомерное ужесточение денежно-кредитной политики, что способно вызвать рост цен на все подряд и, как следствие, серьезные экономические трудности у стран и компаний.

"Практически все цены на сырьевые товары в мире выражены в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырье дороже для всех стран, кроме США", - отметил он в беседе с "Праймом".

По словам специалиста, крепкий доллар раздувает инфляцию, прежде всего, в странах-импортерах энергоносителей и продовольствия. Это вынуждает центробанки повышать ставки и тратить резервы для поддержки своих валют.

Ситуация за океаном начинает не на шутку пугать инвесторов по всему миру. Беспорядки в США не заканчиваются, эпидемию коронавируса остановить там не могут, безработица не падает, а государственный долг растет триллионными темпами. Как это отразится на всей мировой экономике? И что будет с долларом, в котором многие россияне хранят сбережения?

Ценность валюты определяется двумя факторами. Во-первых, отношением к другим валютам. Во-вторых, стоимостью различных товаров, например сырьевых. Так вот, показательная статистика. Курс доллара по отношению к корзине мировых валют (в том числе к евро) с марта этого года упал на 10%. А золото (как эталонный мировой товар) подорожало на треть. И это, возможно, не предел. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU