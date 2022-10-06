Автомобиль вице-президента США Камалы Харрис попал в аварию Фото: REUTERS

Водитель вице-президента США Камалы Харрис врезался в бордюр, когда вез ее на работу в понедельник, из-за этого пришлось менять колесо, сообщает Washington Post.

"Агент Секретной службы, управлявший внедорожником с Харрис, врезался в бордюр туннеля в центре Вашингтона с такой силой, что потребовалась замена шины автомобиля", - сообщает газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Вице-президента пришлось пересадить в другой транспорт, а к секретной службе теперь есть вопросы по поводу сокрытия ошибок, поскольку изначально там заявили о технической неисправности автомобиля.

Как рассказывал сайт KP.RU, ранее Полу Пэлоси, мужу спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде. Пэлоси поймали пьяным за рулем 29 мая. Он провел ночь в полицейском участке, а потом был выпущен по залог в размере $5000. Тогда мадам спикер отказалась комментировать задержание мужа, но контролируемые Демократической партией СМИ написали, что, возможно, мистер Пелоси опрокинул рюмку-другую, переживая за исход операции по удалению катаракты, которую 82-летняя Нэнси перенесла незадолго до этого.

Журналисты FoxNews выяснили, что в 1957 году, в возрасте 16-и лет Пол Пелоси сел за руль спортивного автомобиля. В машине также находился его брат Дэвид. В какой-то момент машину занесло, она разбилась, Дэвид погиб. Все обвинения в непредумышленном убийстве с Пола Пелоси были сняты.