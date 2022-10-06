Одна из ракет-носителей России отправится на орбиту с наклейкой с изображением монумента "Родина-мать зовет" Фото: Архив "КП"

Одна из ракет-носителей космического назначения в 2023 году отправится на орбиту с наклейкой с изображением волгоградского монумента "Родина-мать зовет" и детскими рисунками.

"2 февраля 2023 года мы отмечаем 80-летие Сталинградской Победы. Во время первого запуска 2023 года на ракету будет нанесена наклейка с символом нашего города - "Родина-мать", а вокруг нее будут кольца из детских рисунков", - рассказала ТАСС директор фонда социальных проектов "Наследие" Анна Василевская.

В фонде уточнили, что идею с наклейкой на ракете реализуют в рамках проекта "Космос Победы".

Ранее сообщалось, что с космодрома Байконур стартовала расписанная под хохлому ракета «Союз-2.1a» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-18», который доставит на борт Международной космической станцией (МКС). Наклейки с хохломской росписью нанесены на ракету в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Сообщалось, что на «Союз-2.1a» также нарисована цифра 800.

«Прогресс» доставил на МКС 470 кг топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также свыше полутора тонн оборудования и других полезных грузов.