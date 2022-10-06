КНДР назвала ракетные пуски ответом США и Южной Корее

КНДР считает, что ракетные пуски являются ответом на учения США и Южной Кореи, сообщает агентство ЦТАК со ссылкой на внешнеполитическое ведомство народной республики.

Отмечается, что МИД КНДР осуждает попытки США поднять тему ракетных пусков на СБ ООН.

По мнению Северной Кореи, данные пуски были справедливой мерой противодействия совместным учениям США и Южной Кореи.

Кстати, Совбез ООН, обсуждая эти пуски, не принял никакого единого заявления по КНДР, которая тем временем запустила еще 2 ракеты. Американский постпред пообещала, что Собвез попробует выработать единую позицию на следующей неделе.

Напомним, Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Ракеты были запущены с 15-минутным интервалом. По сведениям береговой охраны, обе они упали в море. Это уже 24-е ракетное испытание КНДР с начала года.

Ранее Северная Корея (КНДР) подтвердила, что провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Приказ о запуске ракеты отдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что страна готовится к долгосрочному противостоянию с Соединёнными Штатам. Также Ким Чен Ын добавил, что ракета пролетела 1 090 километров, максимальная высота полета составила 6 248 километров.