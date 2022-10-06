The Hill: Зеленский и Байден должны потратить конфискованные российские активы на Украину Фото: REUTERS

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден смогли бы с легкостью избежать ослабления поддержки Киева со стороны республиканцев, конфисковав замороженные активы России, заявил Кит Нотон в статье для издания The Hill.

По его словам, для этого было бы достаточно четко обозначить, что платить за помощь Вашингтона будет Россия. Если значительная часть счета за военную помощь принадлежит США, то американцы должны быть первыми кандидатами на участие в восстановлении Украины.

По мере роста счетов и затягивания конфликта американская общественность испытывает все меньше энтузиазма. В то же время для Киева мнения американцев куда более важнее, чем мнение любого другого народа, резюмирует журналист.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон, разрешающий правительству страны использовать арестованные в рамках санкций российские активы. Американцы не собираются оперировать ими в качестве оборотных средств для собственных нужд, а намереваются использовать их для поддержки Украины.

Американские парламентарии решили примерить на себя судейские мантии и одобрили конфискацию активов, «если они получены при поддержке российского руководства или незаконных действий». Направлять их будут «на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам этой страны».

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.