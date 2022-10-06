Байден выругался во включенный микрофон на встрече с чиновником во Флориде Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в среду в разговоре с мэром города Форт-Майерс-Бич в штате Флорида Рэем Мерфи употребил нецензурное выражение при включенном микрофоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

"С Байденом лучше не связываться", - сказал президент в дружеской беседе с чиновником, использовав при этом нецензурное слово. "Вы правы, черт возьми", - ответил мэр.

Остальное содержание беседы осталось неясным, поскольку многие слова невозможно было расслышать, отмечают СМИ. Разговор состоялся в ходе посещения Байденом штата Флорида, пострадавшего от урагана "Иэн".

Ранее американские СМИ заметили, что, когда корреспондент Fox News Питер Дучи спрашивал Байдена про ситуацию на Украине президент подглядывал в свои шпаргалки. Байден и Дучи с начала этого года прославились взаимной «симпатией». Во время окончания одного из брифингов в январе президент США пожаловался на то, что ему только и задают вопросы про Россию и Украину. И тут же получил вопрос от Дучи про инфляцию, когда уже журналисты уходили из зала. Байден подумал, что его микрофон уже выключен, поэтому раздраженно и с сарказмом сказал: «Да, это отличная тема, больше инфляции! Что за тупой сукин сын».