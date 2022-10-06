Что произошло в ночь на 6 октября

Посол РФ в США Антонов: Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны в случае возможных ударов по Крыму, о которых заявляли в Пентагоне.

Телеведущий, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников не сдержал слез в прямом эфире, комментируя ситуацию с мобилизацией и уезжающими россиянами и вот в чем причина.

Директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин заявил, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий.

Страны ОПЕК+ на съезде в Женеве утвердили ограничения по добыче нефти до 2 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом сообщает агентство Reuters. Лимит по добыче будет действовать до ноября 2022 года, пока не пройдет повторное совещание стран.

Киевские власти причастны к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом со ссылкой на разведывательные службы Соединенных Штатов пишет в среду 5 октября газета The New York Times. Спецслужбы США не были информированы заранее о подготовке покушения на Дугину. В случае, если бы им стало известно о подготовке убийства журналистки, разведывательные ведомства Вашингтона отговаривали бы украинскую сторону от реализации подобного плана, отмечает издание.

США оказывают давление на Бразилию, убеждая ее ввести санкции против Москвы, сообщил посол России в этой латиноамериканской стране Алексей Лабецкий. Как отметил Лабецкий, Запад и, прежде всего, США пытаются убедить бразильцев в том, что необходимости антироссийских санкций, но пока никакого эффекта не добились.

Президент США Джо Байден в среду в разговоре с мэром города Форт-Майерс-Бич в штате Флорида Рэем Мерфи употребил нецензурное выражение при включенном микрофоне.

Кристина Орбакайте бесследно пропала после смерти Бориса Моисеева в конце сентября. Потом случился внезапный переезд Аллы Пугачевой в Израиль. Народ ждал от Кристины заявлений. Кристина Орбакайте нарушила молчание после отъезда Аллы Пугачевой из России. Старшая дочь Примадонны сделала заявление.

Качество информирования россиян о ходе специальной военной операции на Украине необходимо повысить, заявил председатель комитета Государственной Думы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. По словам Картаполова, недопустимо замалчивать данные и скрывать от людей информацию. Генерал привел в пример сводки Совинформбюро за 1941 год, отметив, что они отражали реальное положение дел на фронте.

Юлия Меньшова в недавнем интервью с Николаем Цискаридзе обсудила актера Станислава Садальского. Танцовщик постоянно попадает под шквал критики одиозного артиста. Как выяснилось, доставалось от него и дочери Владимира Меньшова. Однако откровения артистов возмутили Садальского. Он ответил Юле и вывалил всю правду про работу Меньшовой на Первом канале.