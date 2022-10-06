Маск заявил, что русские составляют большую часть населения восточных регионов Украины

Илон Маск Фото: REUTERS

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что большую часть населения восточных регионов Украины составляют русские, и их волю необходимо учитывать при определении статуса этих территорий. Так американский миллиардер ответил на критику своего плана урегулирования ситуации на Украине от сенатора США Линдси Грэма.

"Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там, - написал Маск в Twitter. - Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию".

Как ранее писал сайт KP.RU, Илон Маск предложил четыре пункта, которые, по его оценке, помогут прекратить боевые действия на Украине. Во-первых, следует провести новые референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье, только уже под наблюдением Организации объединенных наций.

Второе – признание статуса Крыма "формальной частью России", третье – гарантии водоснабжения Крыма, четвертое – нейтральный статус Украины.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя предложение Илона Маска о урегулировании конфликта между Россией и Украиной, пошутил, что бизнесмен "достоин внеочередного офицерского звания".

Не так позитивно восприняли мирную инициативу предпринимателя в Киеве. Так, бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в нецензурной форме послал миллиардера к черту, а советник главы президентского офиса Михаил Подоляк внезапно решил начать подражать Маску и представил собственный план окончания конфликта.