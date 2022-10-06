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Политика6 октября 2022 5:25

Главы 23 муниципалитетов Германии заявили, что не справятся с потоком беженцев без поддержки

Министру внутренних дел ФРГ направлено коллективное письмо с призывом оказать помощь
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Немецкие муниципальные власти надеются на финансовую помощь Берлина на содержание беженцев из Украины

Немецкие муниципальные власти надеются на финансовую помощь Берлина на содержание беженцев из Украины

Фото: REUTERS

Главы 23 немецких муниципалитетов в Баден-Вюртемберге направили коллективное письмо к главе МВД Германии Нэнси Фрезер, в котором просят оказать финансовую поддержку для обеспечения беженцев из Украины. Об этом сообщается в публикации газеты Suddeutsche Zeitung.

Авторы обращения заявили, что не справятся с потоком беженцев без вливаний дополнительных средств со стороны властей страны.

"Мы решительно против того, чтобы создавалось впечатление, что города и муниципалитеты просто жалуются и в конце концов как-то справятся с ситуацией", - подчеркнули главы муниципалитетов, добавив, что они оказались "загнанными в угол" из-за сложившейся ситуации с мигрантами.

По данным издания, аналогичная обстановка наблюдается и в других регионах ФРГ. Местные власти надеются, что в ближайшее время Берлин выделит деньги для стабилизации ситуации внутри страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в середине сентября ассоциация городов Германии призвала немецкое правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев, указав на массовую нехватку жилья и ресурсов для их размещения, а также заявив, что в качестве места для размещения придется использовать спортзалы.

Президент Ассоциации, мэр Мюнстера Маркус Леве призвал немецкие власти как можно скорее решить проблему с пропускной способностью федеральных земель, а также вопрос о возмещении расходов.