Немецкие муниципальные власти надеются на финансовую помощь Берлина на содержание беженцев из Украины Фото: REUTERS

Главы 23 немецких муниципалитетов в Баден-Вюртемберге направили коллективное письмо к главе МВД Германии Нэнси Фрезер, в котором просят оказать финансовую поддержку для обеспечения беженцев из Украины. Об этом сообщается в публикации газеты Suddeutsche Zeitung.

Авторы обращения заявили, что не справятся с потоком беженцев без вливаний дополнительных средств со стороны властей страны.

"Мы решительно против того, чтобы создавалось впечатление, что города и муниципалитеты просто жалуются и в конце концов как-то справятся с ситуацией", - подчеркнули главы муниципалитетов, добавив, что они оказались "загнанными в угол" из-за сложившейся ситуации с мигрантами.

По данным издания, аналогичная обстановка наблюдается и в других регионах ФРГ. Местные власти надеются, что в ближайшее время Берлин выделит деньги для стабилизации ситуации внутри страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в середине сентября ассоциация городов Германии призвала немецкое правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев, указав на массовую нехватку жилья и ресурсов для их размещения, а также заявив, что в качестве места для размещения придется использовать спортзалы.

Президент Ассоциации, мэр Мюнстера Маркус Леве призвал немецкие власти как можно скорее решить проблему с пропускной способностью федеральных земель, а также вопрос о возмещении расходов.