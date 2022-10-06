Киев стянул много людей и военной техники к линии соприкосновения в Запорожской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к линии соприкосновения в Запорожской области больше людей и техники, чем когда бы то ни было за все время проведения специальной военной операции. Об этом заявил член региональной администрации, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с ТАСС в четверг, 6 октября 2022 года.

Количество вооружений и личного состава, которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет, - уточнил Рогов. - Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО".

Чиновник при этом добавил, что потери украинских войск продолжают расти. Представитель властей Запорожской области также выразил мнение, что, несмотря на значительные потери, наступательный потенциал противника в данном регионе пока не снижается.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Рогов в конце сентября сообщил, что Киев под кураторством Пентагона разрабатывает несколько сценариев "самоубийственного наступления" на Запорожскую область, один из которых предполагает форсирование Днепра.

По его словам, группировка войск на освобожденной территории региона готова к такому развитию событий, и если попытка наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) все-таки произойдет, то ее подавят.