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Общество6 октября 2022 6:27

Глава Минцифры сообщил, что военкоматы получат списки работников IT-сферы для решения об отсрочке

Максут Шадаев подчеркнул, что процесс уже запущен
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Максут Шадаев. Фото ТАСС/ Юрий Машков

Максут Шадаев. Фото ТАСС/ Юрий Машков

Военкоматы в ближайшее время получат списки работников IT-сферы для решения об отсрочке от частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на вебинаре по вопросам отсрочки для сотрудников IT-компаний и телеком-компаний.

"Мы надеемся, что в ближайшее время списки будут спущены в регионы, - уточнил Шадаев. - Процесс запущен и уже полным ходом идет, я надеюсь, что мы услышим, что в ближайшие дни военкоматы списки получили".

Как ранее писал сайт KP.RU, Максут Шадаев рассказал, что отсрочку от призыва в рамках частично мобилизации смогут получить только IT-специалисты, имеющие высшее образование.

Напомним, на портале Госуслуг запущены два сервиса по частичной мобилизации. Один из них помогает быстро записаться в добровольцы, другой – сообщить о возможной ошибке при призыве в Вооруженные силы России. О том, как ими воспользоваться, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.