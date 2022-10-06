Максут Шадаев. Фото ТАСС/ Юрий Машков

Военкоматы в ближайшее время получат списки работников IT-сферы для решения об отсрочке от частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на вебинаре по вопросам отсрочки для сотрудников IT-компаний и телеком-компаний.

"Мы надеемся, что в ближайшее время списки будут спущены в регионы, - уточнил Шадаев. - Процесс запущен и уже полным ходом идет, я надеюсь, что мы услышим, что в ближайшие дни военкоматы списки получили".

Как ранее писал сайт KP.RU, Максут Шадаев рассказал, что отсрочку от призыва в рамках частично мобилизации смогут получить только IT-специалисты, имеющие высшее образование.

Напомним, на портале Госуслуг запущены два сервиса по частичной мобилизации. Один из них помогает быстро записаться в добровольцы, другой – сообщить о возможной ошибке при призыве в Вооруженные силы России. О том, как ими воспользоваться, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.