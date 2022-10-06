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Общество6 октября 2022 6:28

Врач-психиатр Левченко назвала нарушение сна и настроения первыми признаками депрессии

Если не реагировать на данное состояние, то могут развиться панические атаки
Елена АКИМОВА
Если не реагировать на данное состояние, то могут развиться панические атаки

Если не реагировать на данное состояние, то могут развиться панические атаки

Фото: Shutterstock

Врач-психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Левченко перечислила признаки, которые укажут на начинающуюся депрессию. В первую очередь о депрессивных расстройствах сигнализируют нарушения сна.

Ночные пробуждения, вздрагивания, поздние засыпания и ранние пробуждения – все это тревожные факторы.

Второй тревожный признак – ухудшается настроение. Если раньше определенные вещи приносили удовольствие, то теперь перестают радовать и вызывать эмоции.

-Человек становится эмоционально уплощен, то есть его эмоции скудеют. В какой-то мере может появиться раздражительность и недовольство, - говорит доктор «Газете.Ru».

Все эти признаки являются тревожными и стоит обратиться к врачу. Тем более нужно помнить, что после пережитых депрессий часто возникают панические атаки.

Клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, как распознать сезонную депрессию, а также объяснил, какие факторы способствуют ее возникновению и какому типу людей она наиболее свойственна.

Тем временем, продажи успокоительных препаратов в России за последнюю неделю выросли на 11%, следует из данных ресурса «Чек Индекс». Ранее аналитики говорили о росте спроса на антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики в августе-сентябре на 15% год к году, пишет газета "Известия".