Врач-психиатр Левченко назвала нарушение сна и настроения первыми признаками депрессии

Если не реагировать на данное состояние, то могут развиться панические атаки Фото: Shutterstock

Врач-психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Левченко перечислила признаки, которые укажут на начинающуюся депрессию. В первую очередь о депрессивных расстройствах сигнализируют нарушения сна.

Ночные пробуждения, вздрагивания, поздние засыпания и ранние пробуждения – все это тревожные факторы.

Второй тревожный признак – ухудшается настроение. Если раньше определенные вещи приносили удовольствие, то теперь перестают радовать и вызывать эмоции.

-Человек становится эмоционально уплощен, то есть его эмоции скудеют. В какой-то мере может появиться раздражительность и недовольство, - говорит доктор «Газете.Ru».

Все эти признаки являются тревожными и стоит обратиться к врачу. Тем более нужно помнить, что после пережитых депрессий часто возникают панические атаки.

Клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, как распознать сезонную депрессию, а также объяснил, какие факторы способствуют ее возникновению и какому типу людей она наиболее свойственна.

Тем временем, продажи успокоительных препаратов в России за последнюю неделю выросли на 11%, следует из данных ресурса «Чек Индекс». Ранее аналитики говорили о росте спроса на антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики в августе-сентябре на 15% год к году, пишет газета "Известия".