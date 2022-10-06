Губернатор Паслер сообщил о решении конфликта мобилизованных с командованием центра в Саратове

Денис Паслер Фото: Правительство Оренбургской области

Конфликт между мобилизованными жителями Оренбургской области и командованием учебного центра в Саратовской области разрешен. Об этом сообщил губернатор Оренбуржья Денис Паслер в своем телеграм-канале.

"Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации, - уточнил Паслер. - Командование признало некорректность в высказываниях. Конфликт исчерпан".

По его словам, жалобы носили личный характер, проблем с содержанием призывников нет. По каждому случаю будут разбираться в индивидуальном порядке, добавил губернатор.

Как ранее писал сайт KP.RU, с 21 сентября в российские Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации прибыло более половины от установленного призыва в 300 тысяч человек. Об этом на селекторном совещании во вторник заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Напомним президент РФ Владимир Путин сообщил, что в российскую нормативно-правовую базу приходится вносить коррективы из-за того, что Минобороны не внесло вовремя заявленную информацию о категориях граждан, не попадающих под частичную мобилизацию.