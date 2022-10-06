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Общество6 октября 2022 6:48

Разработчик сайта Kremlin.ru назвал самые безопасные мессенджеры

Рассчитывать, что сервис будет полностью безопасным, не приходится
Елена АКИМОВА
Разработчик сайта Kremlin.ru назвал самые безопасные мессенджеры

Разработчик сайта Kremlin.ru назвал самые безопасные мессенджеры

Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн недавно подтвердил, что Telegram нельзя считать анонимным.

Эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер соглашается, что рассуждения о безопасности информации в мессенджерах – это миф.

Чем популярнее сервис, тем менее он надежен. И в текущих условиях Telegram не надежнее других мессенджеров.

Самым безопасным же можно считать тот, что не получил еще большой популярности среди пользователей.

- Глобально Telegram еще не достиг той значимости, когда так много людей хотят взломать пользователя. Поэтому он относительно безопасен, - говорит эксперт NEWS.ru.

А вот максимальным требованиям безопасности, по мнению специалиста, отвечают новинки рынка. Те мессенджеры, которые вышли буквально вчера.

- Тот, что совсем не популярен и не востребован, но при этом соблюдающий базовые основы безопасности. Он самый безопасный, потому что никому не нужен, — пояснил Геллер.