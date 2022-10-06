Разработчик сайта Kremlin.ru назвал самые безопасные мессенджеры Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн недавно подтвердил, что Telegram нельзя считать анонимным.

Эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер соглашается, что рассуждения о безопасности информации в мессенджерах – это миф.

Чем популярнее сервис, тем менее он надежен. И в текущих условиях Telegram не надежнее других мессенджеров.

Самым безопасным же можно считать тот, что не получил еще большой популярности среди пользователей.

- Глобально Telegram еще не достиг той значимости, когда так много людей хотят взломать пользователя. Поэтому он относительно безопасен, - говорит эксперт NEWS.ru.

А вот максимальным требованиям безопасности, по мнению специалиста, отвечают новинки рынка. Те мессенджеры, которые вышли буквально вчера.

- Тот, что совсем не популярен и не востребован, но при этом соблюдающий базовые основы безопасности. Он самый безопасный, потому что никому не нужен, — пояснил Геллер.