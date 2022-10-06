Россия выделит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов для импортозамещения

Россия выделит Белоруссии кредит на 1,5 млрд долларов Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия выделит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов для реализации проектов в области импортозамещения. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук в четверг, 6 октября 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

"Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы, - уточнил Оверчук. - На 1,5 миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств".

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Белоруссии ввели временный запрет на вывоз из страны целого ряда промышленных товаров, в том числе автомобилей. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на национальном правовом интернет-портале в четверг, 22 сентября 2022 года.

Документ включает в себя два списка "невыездной" продукции: один для государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), другой – для стран, которые членами ЕАЭС не являются.

Списки насчитывают свыше 250 кодов товарной номенклатуры. В их числе легковушки, мотоциклы, тракторы, локомотивы, вагоны, мотоциклы, автопогрузчики, бульдозеры, двигатели, сельхозтехника, электроника, пылесосы, смартфоны, холодильное и морозильное оборудование, медикаменты и другое.