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Общество6 октября 2022 7:20

Самая большая школа Амурской области на 1500 мест построена на 60%

Образовательное учреждение в Благовещенске примет первых учеников в 2023 году
Ксения БОГДАНОВА
В новой школе в одну смену смогут учиться 60 классов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.​

В новой школе в одну смену смогут учиться 60 классов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.​

В Благовещенске строится самая большая школа Амурской области на 1500 мест. Сейчас учебное заведение готово на 60%. Строители уже возвели каркас здания, полностью оборудовали наружные сети и занимаются отделкой внутренних помещений.

«Площадь самой большой школы области – 30 тысяч квадратных метров, она будет четырехэтажной, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - В ней в одну смену смогут учиться 60 классов. Новая школа разгрузит переполненные учебные учреждения, расположенные рядом. Кроме того, на территории школы оборудуют современные спортивные площадки. Они будут доступны для жителей развивающегося микрорайона. Уверен, комфортные условия смогут оценить, как школьники, педагоги и их родители, так и жители всего района».

Школа строится в рамках национального проекта «Образование». Из бюджетов разных уровней на эти цели выделено около 1,7 миллиарда рублей. Планируется, что первых учеников образовательное учреждение примет в 2023 году.

По словам начальника отдела строительного контроля ГКУ Амурской области «Строитель» Сергея Плотникова, в ближайшее время школу подключат к отоплению.

«Соответствующий договор с ресурсоснабжающей организацией уже подписан. При наступлении плюсовых температур, в следующем году, рабочие завершат благоустройство прилегающей территории на объекте», - уточнил Сергей Плотников.