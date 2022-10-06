ВСУ получили отпор в Херсонской области

Кирилл Стремоусов Фото: Кадр видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались перейти в наступление на севере Херсонской области, но получили отпор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова в четверг, 6 октября 2022 года.

Собеседник агентства уточнил, что продвижение украинских войск остановлено.

"Продвижение укронацистов и иностранных наемников в северной части региона остановлено на рубежах обороны, выстроенной нашими военными", - уточнил чиновник, добавив, что ситуация находится под контролем.

Напомним, Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что все занятые украинскими военными населенные пункты Херсонской области будут освобождены в ближайшее время.

Как ранее писал сайт KP.RU, член региональной администрации Владимир Рогов заявил, что ВСУ стянули к линии соприкосновения в Запорожской области больше людей и техники, чем когда бы то ни было за все время проведения специальной военной операции.