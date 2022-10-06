Власти Запорожской области предлагают разместить в регионе военно-морскую базу

Власти Запорожья предложили разместить в регионе военно-морскую базу РФ Фото: Минобороны РФ

В Бердянске (Запорожская область) в будущем может появиться база российских ВМС (Военно-морских сил). С соответствующим заявлением выступил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Военно-морскую базу России можно разместить в Бердянске", — цитирует запорожского чиновника информагентство РИА Новости.

При этом в Минобороны РФ подобное предложение властей Запорожской области о размещении в регионе российской военно-морской базы пока никак не прокомментировали.

Запорожская область вошла в состав России после того, как президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал соответствующий договор. Впоследствии данный документ был одобрен и ратифицирован депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.

Решение о вхождении Запорожской области в РФ было принято на основании итогов проведенного в регионе с 23 по 27 сентября нынешнего года всенародного референдума.