Посол РФ в Кишиневе Васнецов вызван в МИД Молдавии

Олег Васнецов. Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов вызван в министерство иностранных дел (МИД) Молдавии. Об этом сообщает телеграм-канал молдавского внешнеполитического ведомства в четверг, 6 октября 2022 года.

В посте говорится, что Кишинев собирается донести до дипломата официальную позицию по референдумам о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях.

МИД Молдавии подчеркивает, что не признает результаты референдумов и поддерживает "восстановление суверенитета и территориальной целостности" Украины.

Напомним, в ходе референдумов абсолютное большинство избирателей указанных регионов поддержало воссоединение с Россией, на основании чего их главы обратились к российскому лидеру с соответствующей просьбой.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Теперь все четыре территории официально являются субъектами РФ.