Юрист объяснил, какое отчество мать-одиночка может дать ребенку Фото: Евгения ГУСЕВА

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, какое отчество мать-одиночка имеет право дать своему ребенку.

По закону, женщина имеет право указать в документах любой отчество, которое считает нужным. При этом в графе «отец» мать может попросить поставить прочерк.

- Но отчество малыш может носить любое. Многие женщины так делают, чтобы избежать в будущем издевательств над ребенком со стороны детей, у которых есть оба родителя. При этом женщина не потеряет свой статус одинокого родителя, если укажет в графе отец вымышленные ФИО, – объясняет эксперт «Газете.ru».

В ЗАГСе маме выдадут справку по форме №25, она станет подтверждением, что отца нет, при этом запись в свидетельстве о рождении не имеет значения.

Такая же справка будет выдана, если в графе «отец» стоит прочерк. И разница в ситуациях одна: если вымышленный отец указан, то матери-одиночке придется в будущем прикладывать к документам справку по форме №25. Если же стоит прочерк, то можно обойтись без этого в большинстве случаев.

Кстати, в законе не прописано, что женщина обязана давать отчество ребенку. Но сотрудники ЗАГСов, часто настаивают на полном заполнении документа.

- Закон не запрещает в качестве отчества указать и женское имя, например, Марьевна, Натальевич и так далее. Такие случаи встречаются, но нечасто, - заключил эксперт.

Тем временем, ежемесячное пособие для беременных хотят увеличить до прожиточного минимума, если ребенок будет воспитываться в полноценной семье, и до двух ПМ, если матерью-одиночкой, пишет газета "Известия".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о планах правительства ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие для родителей с низкими доходами. По словам главы кабмина, инициатива объединит в себе целый ряд мер социальной защиты и в общей сложности коснется семей, в которых воспитывается около 10 млн детей, пишет Rt.