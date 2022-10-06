МИД России раскритиковал генсека ООН за слова о нелегитимности референдумов в Донбассе

Министерство иностранных дел России жестко раскритиковало генсека ООН за его позицию по референдумам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия считает крайне необъективно и ангажированной позицию секретариата ООН по референдумам в Донбассе и украинскому кризису. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поводом для высказывания Захаровой стали слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что референдумы в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье нелегитимны, а их итоги никакой юридической силы иметь не будут.

В МИД РФ с таким подходом категорически не согласились и заявление Гутерриша осудили.

"Прежде всего, у генсекретаря не может быть никакой самостоятельной "позиции", тем более по территориальным вопросам. Согласно Уставу, эта должность предполагает осуществление функций главного административного должностного лица ООН. На это мы указали в комментариях постпредства России при ООН и официального представителя МИД", - отмечается в официальном заявлении представителя российского внешнеполитического ведомства.

Референдумы на территории Донецкой народной республики, Херсонской области, Луганской народной республики и Запорожской области состоялись с 23 по 27 сентября этого года. Согласно итогам плебисцитов, подавляющее большинство жителей этих республик и областей высказались за их скорейшее присоединение к РФ. В итоге 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путину публично подписал договоры о вхождении в страну сразу четырех новых субъектов.