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Политика6 октября 2022 8:00

МИД России раскритиковал генсека ООН за слова о нелегитимности референдумов в Донбассе

Власти РФ крайне недовольны позицией генсека ООН Гутерриша по вхождению в состав страны четырех новых регионов
Александр КИСЛОВ
Министерство иностранных дел России жестко раскритиковало генсека ООН за его позицию по референдумам

Министерство иностранных дел России жестко раскритиковало генсека ООН за его позицию по референдумам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия считает крайне необъективно и ангажированной позицию секретариата ООН по референдумам в Донбассе и украинскому кризису. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поводом для высказывания Захаровой стали слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что референдумы в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье нелегитимны, а их итоги никакой юридической силы иметь не будут.

В МИД РФ с таким подходом категорически не согласились и заявление Гутерриша осудили.

"Прежде всего, у генсекретаря не может быть никакой самостоятельной "позиции", тем более по территориальным вопросам. Согласно Уставу, эта должность предполагает осуществление функций главного административного должностного лица ООН. На это мы указали в комментариях постпредства России при ООН и официального представителя МИД", - отмечается в официальном заявлении представителя российского внешнеполитического ведомства.

Референдумы на территории Донецкой народной республики, Херсонской области, Луганской народной республики и Запорожской области состоялись с 23 по 27 сентября этого года. Согласно итогам плебисцитов, подавляющее большинство жителей этих республик и областей высказались за их скорейшее присоединение к РФ. В итоге 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путину публично подписал договоры о вхождении в страну сразу четырех новых субъектов.