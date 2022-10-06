В Вологодской области выпускники педколледжей смогут закончить вуз по ускоренной программе

Проект «Модель непрерывного педагогического образования Вологодской области «Учитель школы будущего» состоит из трех ступеней: профориентация в школе, учеба в педагогическом колледже и поступление в педагогический вуз.

Первые 150 студентов с 1 сентября уже начали обучение по ускоренной программе. Все они – студенты педагогических колледжей Вологды и Череповца, которые в этом году начали работу по новой программе.

«Студенты колледжей будут иметь возможность продолжить образование в наших университетах: ВоГУ и ЧГУ. Программы педагогических колледжей адаптированы к вузовским программам. Это позволяет работать по одной методике и с одними преподавателями в течение всего срока обучения. И существенно сократит его, потому что дисциплины, которые преподаются в колледже, не надо повторять при обучении в вузе. А вузовская подготовка будет сосредоточена на специальных предметах, необходимых педагогам», - объяснил суть проекта и.о. председателя правительства Вологодской области Эдуард Зайнак.

Так, после педагогического колледжа студенты смогут закончить вуз за два года, если выберут то же направление подготовки, что и в колледже. Если студент захочет стать педагогом-предметником, то срок обучения в вузе составит 2,5 года.