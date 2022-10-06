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Политика6 октября 2022 8:27

ВСУ стянули к Херсонской области большое число военной техники НАТО

Замглавы региона Стремоусов отметил численное превосходство украинских войск
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
ВСУ стягивают силы к Херсонской области

ВСУ стягивают силы к Херсонской области

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к Херсонской области высокое количество военной техники НАТО и военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов в четверг, 6 октября 2022 года.

"Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них, - уточнил Стремоусов. - Они лезут, они превосходят по количеству людей".

Чиновник также отметил высокие потери в украинских войсках. По его словам, ежедневно только на херсонском направлении они теряют порядка 300 человек убитыми.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ попытались перейти в наступление на севере Херсонской области, но получили отпор. По его словам, продвижение украинских войск остановлено.

Напомним, 4 октября замглавы администрации Херсонской области заявил, что российские военные заманили наступающие части украинских войск в котел и уничтожили. Стремоусов добавил, что попытки прорыва фиксируются в течение последних пяти месяцев.