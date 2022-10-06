«Зачетный курс» от ДОМ.РФ прошли более 300 студентов со всей России

Фото: Shutterstock

Бесплатную программу обучения «Зачетный курс», направленную на развитие навыков студентов и выпускников высших и среднеспециальных учебных заведений в области банковского дела, прошли более 300 человек из разных регионов России. Курс, разработанный ведущими экспертами ДОМ.РФ, не имеет аналогов и позволяет молодым специалистам приобрести новые знания в финансовой сфере.

В программу были включены воркшопы и специализированные лекции по разным темам. Включая ипотечный и розничный бизнес, банковские продукты, эффективные коммуникации и карьерное развитие. В рамках карьерных консультаций эксперты Банка ДОМ.РФ рассказали участникам интенсива об основных трендах банковской сферы, дали рекомендации по построению карьеры, необходимом образовании, помогли развить ключевые компетенции банковского работника.

«Подобные программы обучения дают молодым специалистам возможность окунуться в реальный бизнес, понять, чем занимается наша компания, посмотреть на различные направления деятельности внутри нее, — сообщил директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов. - По итогам обучения самые активные участники курса в ближайшее время получат приглашение на стажировку START ДОМ.РФ, а также возможность закрыть практику в своем вузе».

По итогам обучения 35 сформированных команд разработали концепции по развитию и привлечению вкладов с использованием новых каналов продвижения.

«Подобные стажировки – это уникальная возможность для ребят с точки зрения обучения. Банк ДОМ.РФ уже несколько лет развивается динамичнее рынка, и благодаря обучающим курсам у молодых специалистов есть возможность набираться передового опыта и быть частью изменений, которые происходят на рынке каждый день», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Эксперты компании и участники курса высоко оценили уровень подготовки проекта, вовлеченность команд и студентов, а также качество разработанных методических материалов.