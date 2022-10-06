ДОМ.РФ поддержал проект Пушкинского музея в Петербурге

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Северо-Западный филиал Пушкинского музея в Санкт-Петербурге представляет проект «Искусство жить дома», который выстраивается вокруг осмысления нескольких важных феноменов: бытования искусства в доме, коллекционирования, соотношения частного и публичного. Спонсором проекта выступил ДОМ.РФ.

Выставочными площадками выступят мемориальные музеи, что позволит выстроить диалог наших художников-современников с петербуржцами прошлого в пространстве их домов. Мероприятия пройдут с 13 по 20 октября на площадках Музея петербургского авангарда (Дом М.В. Матюшина), Мемориальной мастерской М.К. Аникушина, Мемориального музея-квартиры Н.А. Римского-Корсакова, Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского, музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского, особняка Серебряковой (Европейский Университет).

Специально для этого проекта четыре петербургских художника — Лиза Бобкова, Александра Кокачева, Анна Мартыненко, Анна Слобожанина — создадут произведения, которые будут экспонироваться в домах-музеях, мемориальных квартирах и мастерских известных деятелей культуры Санкт-Петербурга. Такое решение — попытка наших современников выстроить интеллектуальный диалог со знаменитыми петербуржцами прошлого в их личном пространстве. Работы современных художников появятся в Музее петербургского авангарда (Дом М.В. Матюшина), Мемориальной мастерской М.К. Аникушина, Мемориальном музее-квартире Н.А. Римского-Корсакова, Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского. Кураторы проекта Дарья Болдырева и Николя Одюро, совместно с художниками и сотрудниками принимающих музеев, ведут исследовательскую работу, цель которой — погружение в контекст места, изучение истории отдельных героев и деятелей культуры и бережное взаимодействие с постоянными экспозициями.

Другой важной составляющей проекта станут произведения видеоискусства, в том числе из собрания Пушкинского музея, которые будут представлены на площадках вместе с новыми работами. Видео Оли Кройтор, Таус Махачевой, Александра Пономарёва, Гари Хилла будут своего рода аллегорическим дополнением к портрету владельца дома или частью диалога с ним.

В качестве специальной части проекта в Москве в Доме-музее К.С. Станиславского будет представлена инсталляция-рефлексия художницы Ирины Кориной на тему последних лет жизни знаменитого режиссера, которые он провел в доме в Леонтьевском переулке, и мультимедиа-лайтбокс Марины Алексеевой.

Публичная программа развернется в нескольких городских локациях: в музее «Полторы Комнаты» Иосифа Бродского пройдут ридинг-группы, а в исторических залах особняка Серебряковой (здание Европейского университета в Санкт-Петербурге) состоятся лекции и дискуссии. На всех выставочных площадках проекта будут организованы экскурсии. Кроме того, будет доступен особый формат арт-медиаций — визиты для небольших групп в частные квартиры коллекционеров