Бывший полицейский застрелил 32 человека в детском центре в Таиланде

Подозреваемый убийстве свыше 30 человек в детском центре объявлен в розыск Фото: Кадр видео

Не менее 32 человек, в том числе 24 детей, погибли в результате стрельбы в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

По данным журналистов, вооруженное нападение устроил бывший сержант полиции, уволенный со службы в прошлом году за потребление наркотиков.

Согласно предварительным данным правоохранительных органов, 34-летний мужчина расстрелял людей, находящихся в центре, после чего скрылся на принадлежавшем ему пикапе.

Автомобиль обнаружен возле дома подозреваемого. Экс-полицеского пока не нашли. Он объявлен в розыск.

Как ранее писал сайт KP.RU, утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по учителям и детям. В это время в школе находились порядка 900 учеников и 80 педагогов. В результате погибли 17 человек.