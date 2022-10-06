Власти Запорожья заявили о намерении Киева попытаться высадить десант у Запорожской АЭС

Власти Запорожской области РФ заявили о новых планах Киева высадить десант у Запорожской атомной электростанции Фото: REUTERS

Украинские власти вынашивают новые планы высадки десанта в районе Запорожской АЭС. Соответствующее заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

"Украинские войска последние дни усилили интенсивность обстрелов Энергодара и его пригородов. Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции", - цитирует запорожского чиновника информагентство РИА Новости.

По данным Рогова, в новой попытке высадки десанта на атомную станцию может поучаствовать до 450 боевиков ВСУ, которые якобы уже переброшены на подконтрольную Киеву часть Запорожья.

Ранее МИД России заявил о том, что Вооруженные силы Украины сознательно создают опасность масштабной катастрофы на Запорожской АЭС, устраивая постоянные обстрелы атомной станции. В министерстве обороны РФ заявили, что последствия возможной аварии на ЗАЭС могут быть сравнимы с последствиями нашумевших ЧП на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме.

В связи с этим российские власти публично призвали Запад повлиять на Киев и добиться прекращения обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ, а также недопущения других возможных провокаций на атомной станции.