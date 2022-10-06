Против политика Владимира Кара-Мурзы* возбудили уголовное дело о госизмене

Признанный в РФ иноагентом оппозиционер Владимир Кара-Мурза стал фигурантом уголовного дела о госизмене Фото: REUTERS

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

По данным RT, российские силовики выяснили, что на протяжении многих лет оппозиционер оказывал различным организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России.

За это публицист получал около 30 тысяч долларов в месяц (порядка 1,7 миллиона рублей). Теперь Кара-Мурзе* грозит 20 лет тюрьмы.

Ранее в отношении политика было возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. По информации защиты Кара-Мурзы*, по этому делу политику вменяется один эпизод распространения заведомо ложной информации о российской армии - "его выступление в Палате представителей американского штата Аризона 15 марта 2022 года". В настоящее время Кара-Мурза* по решению суда находится под арестом в СИЗО.

*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов