Тюменская область – в ТОП-5 по развитию социальных некоммерческих организаций

Тюменская область второй год подряд вошла в пятерку лидеров в рейтинге Министерства экономического развития РФ по вовлечению негосударственного сектора в оказание услуг в социальной сфере.

«Наш регион занял в рейтинге четвертое место. На первом – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, на втором – Республика Башкортостан, на третьем – Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкает пятерку лидеров Ленинградская область», – сообщил директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин.

Рейтинг регионов России по реализации механизмов поддержки СОНКО и социальных предпринимателей Минэкономразвития РФ России формирует с 2018 года. По итогам рейтинга за 2017 год Тюменская область занимала 32-е место, за 2018 год – 20-е, за 2019 год – 10-е место. В 2020 году Тюменская область впервые вошла в пятерку лидеров, заняв четвертое место.

По итогам 2021 года Тюменская область достигла лучших результатов по целому ряду показателей рейтинга, в том числе по такому важному, как доля городов и районов, реализующих муниципальные программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Лидирующих позиций мы достигли благодаря системной работе региональной команды, в которую входят не только органы власти и ресурсные центры поддержки социально ориентированных НКО и социальных предприятий, но и сами общественники и предприниматели. Мы и в дальнейшем готовы поддерживать деловые инициативы тюменцев, направленные на развитие социальной сферы и повышение качества жизни земляков», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.